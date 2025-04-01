Trabzonsporlu taraftarlardan onurlu duruş: UEFA'nın ısrarına rağmen pankart inmedi!

Trabzonsporlu taraftarlar, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" pankartını maç boyunca TV ekranlarının en çok görüntü alabileceği noktada konumlandırdı. UEFA'nın uyarılarına rağmen pankartı indirmeyen ve sahip çıkan Trabzonsporlu taraftarlara sosyal medyada 'destek' mesajları atıldı.