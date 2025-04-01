Trabzonsporlu taraftarlardan onurlu duruş: UEFA'nın ısrarına rağmen pankart inmedi!

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldiği Inter maçının hemen öncesinde gerginlik yaşandı. UEFA yetkililerinin Trabzonspor kale arkasında açılan 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' pankartını indirtmek istediği öğrenildi.
UEFA yetkililerinin Trabzonspor-Inter maçı öncesinde Trabzonspor kale arkasında açılan "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" pankartını kaldırtmak istediği belirtildi.
Trabzonsporlu taraftarlar maç öncesinde yaşanan bu olayı ilk aşamada anlamlandıramadı. 'İzinsiz' olarak ifade edilen pankartı indirmek istemeyen bordo mavili taraftarlar, yetkililerle kısa süreli gerginlik yaşadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" pankartını maç boyunca TV ekranlarının en çok görüntü alabileceği noktada konumlandırdı. UEFA'nın uyarılarına rağmen pankartı indirmeyen ve sahip çıkan Trabzonsporlu taraftarlara sosyal medyada 'destek' mesajları atıldı.
Trabzonsporlu taraftarlar Inter'i eledikleri maçta efsane isimleri Özkan Sümer'i de unutmadı. Sümer için 'Özkan Sümer'in torunları o kupayı müzeye getirecek' pankartı asıldı.
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi maçında Inter'i 1-0 yendi ve yarı finale yükseldi. Bordo Mavililer yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonsporlu taraftarların pankartın inmesine izin vermediği anlar.