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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 10 dünya yıldızı belli oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 10 dünya yıldızı belli oldu

23:2021/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen yıldız futbolcular, performansları kadar yüksek piyasa değerleriyle de transfer gündeminin merkezinde yer alıyor. İngiltere Premier League'den Fransa Ligue 1'e, Bundesliga'dan Serie A'ya kadar birçok ligde forma giyen oyuncuların sözleşmeleri ise bu sezon sona erecek. İşte piyasa değeri ile dikkat çeken ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 yıldız futbolcu.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde forma giyen birçok yıldız oyuncunun sözleşmeleri 2025 yazında sona eriyor. Bu durum, transfer piyasasında hareketli bir dönemin habercisi olabilir.


İşte sözleşmeleri 2025'te bitecek 10 dünya yıldızı:

Trent Alexander-Arnold


Pozisyon: Sağ Bek

Kulüp: Liverpool FC

Piyasa değeri: 75 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Jonathan David


Pozisyon: Santrafor

Kulüp: LOSC Lille

Piyasa değeri: 45 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Leroy Sané


Pozisyon: Sağ Kanat

Kulüp: FC Bayern Münih

Piyasa değeri: 38 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025 

Jonathan Tah


Pozisyon: Stoper

Kulüp: Bayer 04 Leverkusen

Piyasa değeri: 30 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025 

Frank Anguissa


Pozisyon: Merkez Orta Saha

Kulüp: SSC Napoli

Piyasa değeri: 27 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026

Kevin De Bruyne


Pozisyon: On Numara

Kulüp: Manchester City

Piyasa değeri: 27 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Tyrick Mitchell


Pozisyon: Sol Bek

Kulüp: Crystal Palace

Piyasa değeri: 25 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Olivier Boscagli


Pozisyon: Stoper

Kulüp: PSV Eindhoven

Piyasa değeri: 23 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Angel Gomes


Pozisyon: On Numara

Kulüp: LOSC Lille

Piyasa değeri: 20 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Dominic Calvert-Lewin


Pozisyon: Santrafor

Kulüp: Everton FC

Piyasa değeri: 20 Milyon Avro

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

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