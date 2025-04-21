Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen yıldız futbolcular, performansları kadar yüksek piyasa değerleriyle de transfer gündeminin merkezinde yer alıyor. İngiltere Premier League'den Fransa Ligue 1'e, Bundesliga'dan Serie A'ya kadar birçok ligde forma giyen oyuncuların sözleşmeleri ise bu sezon sona erecek. İşte piyasa değeri ile dikkat çeken ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 yıldız futbolcu.

1 /11 Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde forma giyen birçok yıldız oyuncunun sözleşmeleri 2025 yazında sona eriyor. Bu durum, transfer piyasasında hareketli bir dönemin habercisi olabilir.

İşte sözleşmeleri 2025'te bitecek 10 dünya yıldızı:

2 /11 Trent Alexander-Arnold

Pozisyon: Sağ Bek Kulüp: Liverpool FC Piyasa değeri: 75 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

3 /11 Jonathan David

Pozisyon: Santrafor Kulüp: LOSC Lille Piyasa değeri: 45 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

4 /11 Leroy Sané

Pozisyon: Sağ Kanat Kulüp: FC Bayern Münih Piyasa değeri: 38 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

5 /11 Jonathan Tah

Pozisyon: Stoper Kulüp: Bayer 04 Leverkusen Piyasa değeri: 30 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

6 /11 Frank Anguissa

Pozisyon: Merkez Orta Saha Kulüp: SSC Napoli Piyasa değeri: 27 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026

7 /11 Kevin De Bruyne

Pozisyon: On Numara Kulüp: Manchester City Piyasa değeri: 27 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

8 /11 Tyrick Mitchell

Pozisyon: Sol Bek Kulüp: Crystal Palace Piyasa değeri: 25 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

9 /11 Olivier Boscagli

Pozisyon: Stoper Kulüp: PSV Eindhoven Piyasa değeri: 23 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

10 /11 Angel Gomes

Pozisyon: On Numara Kulüp: LOSC Lille Piyasa değeri: 20 Milyon Avro Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025