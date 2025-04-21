Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen yıldız futbolcular, performansları kadar yüksek piyasa değerleriyle de transfer gündeminin merkezinde yer alıyor. İngiltere Premier League'den Fransa Ligue 1'e, Bundesliga'dan Serie A'ya kadar birçok ligde forma giyen oyuncuların sözleşmeleri ise bu sezon sona erecek. İşte piyasa değeri ile dikkat çeken ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 yıldız futbolcu.
Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde forma giyen birçok yıldız oyuncunun sözleşmeleri 2025 yazında sona eriyor. Bu durum, transfer piyasasında hareketli bir dönemin habercisi olabilir.
İşte sözleşmeleri 2025'te bitecek 10 dünya yıldızı:
Trent Alexander-Arnold
Pozisyon: Sağ Bek
Kulüp: Liverpool FC
Piyasa değeri: 75 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Jonathan David
Pozisyon: Santrafor
Kulüp: LOSC Lille
Piyasa değeri: 45 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Leroy Sané
Pozisyon: Sağ Kanat
Kulüp: FC Bayern Münih
Piyasa değeri: 38 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Jonathan Tah
Pozisyon: Stoper
Kulüp: Bayer 04 Leverkusen
Piyasa değeri: 30 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Frank Anguissa
Pozisyon: Merkez Orta Saha
Kulüp: SSC Napoli
Piyasa değeri: 27 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026
Kevin De Bruyne
Pozisyon: On Numara
Kulüp: Manchester City
Piyasa değeri: 27 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Tyrick Mitchell
Pozisyon: Sol Bek
Kulüp: Crystal Palace
Piyasa değeri: 25 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Olivier Boscagli
Pozisyon: Stoper
Kulüp: PSV Eindhoven
Piyasa değeri: 23 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Angel Gomes
Pozisyon: On Numara
Kulüp: LOSC Lille
Piyasa değeri: 20 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Dominic Calvert-Lewin
Pozisyon: Santrafor
Kulüp: Everton FC
Piyasa değeri: 20 Milyon Avro
Sözleşme Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025