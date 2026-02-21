TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Bu sezon yapılan resmi maçlar dikkate alındığında Icardi ve Osimhen'den 15'er gol katkısı alan Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus sekizer, Sara ve Sane altışar, Eren Elmalı 4, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Noa Lang ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer kez fileleri havalandırdı.