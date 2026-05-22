Türkiye'deki gizli pazarlık deşifre oldu! Jorge Jesus Fenerbahçe dışındaki o takımı açıkladı: ‘Sır olarak kalsın’

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye kariyerine dair çok konuşulacak gizli bir transfer itirafında bulundu. Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’deki üç büyük kulüpten ikisinin kendisine resmi teklif götürdüğünü açıkladı.
“İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın”
Jorge Jesus açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Sadece Fenerbahçe değil, başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın.”
Gözler Galatasaray ve Beşiktaş’a çevrildi
Jesus’un açıklamaları sonrası sosyal medyada ikinci takımın Galatasaray mı yoksa Beşiktaş mı olduğu tartışılmaya başlandı.
