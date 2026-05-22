Türkiye'deki gizli pazarlık deşifre oldu! Jorge Jesus Fenerbahçe dışındaki o takımı açıkladı: ‘Sır olarak kalsın’

07:43 22/05/2026, Cuma
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye kariyerine dair çok konuşulacak gizli bir transfer itirafında bulundu. Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’deki üç büyük kulüpten ikisinin kendisine resmi teklif götürdüğünü açıkladı.

Jorge Jesus, Türkiye kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe dışında başka bir Türk devinden daha teklif aldığını açıkladı.


Portekizli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada Türkiye’nin üç büyük kulübünden ikisinin kendisiyle ilgilendiğini ifade etti.


“İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın”

Jorge Jesus açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Fenerbahçe değil, başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın.”


Bu sözlerin ardından futbol kamuoyunda büyük merak oluştu.


Gözler Galatasaray ve Beşiktaş’a çevrildi

Jesus’un açıklamaları sonrası sosyal medyada ikinci takımın Galatasaray mı yoksa Beşiktaş mı olduğu tartışılmaya başlandı.


Tecrübeli teknik adamın sözleri kısa sürede gündem olurken, taraftarlar arasında da yoğun yorumlar yapıldı.


