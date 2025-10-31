Türkiye'den iki Avrupa finali için ev sahipliği başvurusu

UEFA, resmi internet sitesi üzerinden 2028 ve 2029 yıllarındaki Avrupa kupalarının final müsabakalarına ev sahipliği yapacak statların adaylık başvurusunu duyurdu. Türkiye'nin iki organizasyon için başvuru yaptığı görüldü.
UEFA'nın internet sitesi üzerinden 2028 ve 2029 yıllarındaki Avrupa kupalarının finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapılan stadyumlar duyuruldu.
UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.
Son tekliflerin 10 Haziran 2026'da kadar yapılmasının gerektiği ifade edildi.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2029 için toplam 2 finale ev sahipliği başvurusu yaptı.
TFF'nin başvuru yaptığı organizasyon ve statlar şöyle:
2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
2029: UEFA Avrupa Ligi Finali | Ankara 19 Mayıs Stadı