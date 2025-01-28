Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09:5528/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Twente’ye konuk oluyor. Son maçında evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 9 puana ulaşarak play-off hattında 24. sırada yer almıştı. Kartal zorlu maçtan galibiyet çıkararak Avrupa’daki yoluna devam etmek istiyor. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde son haftada deplasmanda Twente ile karşılaşacak. 

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde oynadığı İspanyol Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı.


Kartal, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ajax, Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken, Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu da yenmeyi başardı. 

Son hafta öncesi beraberliği bulunmayan Beşiktaş, rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçıyla birlikte 3. galibiyetini alarak topladığı 9 puan ile 24. sırada yer aldı.



TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Twente
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvurular detayları açıklandı! 50, 55 KPSS puanla Onlarca personel alımı yapılacak: Üniversite, belediye, kamu kurumları...