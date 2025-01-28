UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Twente’ye konuk oluyor. Son maçında evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 9 puana ulaşarak play-off hattında 24. sırada yer almıştı. Kartal zorlu maçtan galibiyet çıkararak Avrupa’daki yoluna devam etmek istiyor. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Beşiktaş Avrupa Ligi’nde son haftada deplasmanda Twente ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde oynadığı İspanyol Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı.
Kartal, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ajax, Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken, Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu da yenmeyi başardı.
Son hafta öncesi beraberliği bulunmayan Beşiktaş, rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçıyla birlikte 3. galibiyetini alarak topladığı 9 puan ile 24. sırada yer aldı.
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.