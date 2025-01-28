UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Twente’ye konuk oluyor. Son maçında evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 9 puana ulaşarak play-off hattında 24. sırada yer almıştı. Kartal zorlu maçtan galibiyet çıkararak Avrupa’daki yoluna devam etmek istiyor. Peki, Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 Beşiktaş Avrupa Ligi’nde son haftada deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

2 /6 Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde oynadığı İspanyol Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı.



3 /6 Kartal, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ajax, Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken, Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu da yenmeyi başardı.

4 /6 Son hafta öncesi beraberliği bulunmayan Beşiktaş, rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde de 14 gole engel olamadı.

5 /6 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçıyla birlikte 3. galibiyetini alarak topladığı 9 puan ile 24. sırada yer aldı.



