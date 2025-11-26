UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak büyük bir sürpriz yaşadı. Son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sarı-Kırmızılılar, bu kritik yenilgiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı kasasına puan ekleyemedi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin son durumu ne? İşte sorunun cevabı.

1 /5 Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park’ta Belçika Ligi takımlarından Union SG ile karşı karşıya geldi.





2 /5 Devler Ligi’ndeki son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu ve 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Galatasaray bu sonucun ardından Devler Ligi’nde haftayı 9 puanla tamamladı.





3 /5 Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu 3 maçın ardından Galatasaray, Devler Ligi’nde lig aşamasını tamamlayacak.





4 /5 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union SG ile oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.



