UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak büyük bir sürpriz yaşadı. Son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sarı-Kırmızılılar, bu kritik yenilgiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı kasasına puan ekleyemedi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin son durumu ne? İşte sorunun cevabı.
Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park’ta Belçika Ligi takımlarından Union SG ile karşı karşıya geldi.
Devler Ligi’ndeki son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu ve 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Galatasaray bu sonucun ardından Devler Ligi’nde haftayı 9 puanla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu 3 maçın ardından Galatasaray, Devler Ligi’nde lig aşamasını tamamlayacak.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union SG ile oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin son durumu ne?
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Union SG ile oynadığı maçın ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1. İngiltere - 100.783
2. İtalya - 89.088
3. İspanya - 83.328
4. Almanya - 79.974
5. Fransa - 71.819
6. Hollanda - 64.033
7. Portekiz - 61.066
8. Belçika - 57.350
9. TÜRKİYE - 47.000
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.312
12. Polonya - 38.875
13. Norveç - 38.187