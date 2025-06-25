Uğurcan Çakır için olay açıklama: "Gittiği an camiasız kalacak!"

'Uğurcan sen niye hiç konuşmuyorsun?'

"Yönetim sürekli bir duruş sergiliyor ama Uğurcan Çakır'dan bunu göremedik. Ben Uğurcan Çakır'ı çok severim. Bu ayrı. Ancak Uğurcan sen niye hiç konuşmuyorsun? Geleceğinle ilgili ne yapmak istiyorsan çıkıp konuşmalısın.”