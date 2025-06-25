Uğurcan Çakır için olay açıklama: "Gittiği an camiasız kalacak!"

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği iddia edilen milli kalecinin henüz bir karar verememesi camiada tepkiyle karşılanmaya başladı. Yorumcu Ulaş Özdemir katıldığı bir programda Uğurcan Çakır'ın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'nin girişimi sürüyor. Gözler milli kalecinin vereceği karara çevrildi.
Avrupa takımları ve Fenerbahçe'den teklif alan Çakır, Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifine de yanıt vermedi. 29 yaşındaki file bekçisinin bu duruma sessiz kalması camia tarafından tepkiyle karşılanmaya başladı.
Trabzonspor'a yakınlığıyla bilinen yorumcu Ulaş Özdemir, katıldığı televizyon programında bu sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Hiç konuşmaması ayıp'
"Uğurcan Çakır hiç konuşmuyor. Büyük camialarda kaptan olan isimlerin konuşması için yönetimden izin almasına gerek yok. Uğurcan 2 ay süren dedikodulara çıkıp cevap verebilirdi. Hiç konuşmaması ayıp."
'Uğurcan sen niye hiç konuşmuyorsun?'
"Yönetim sürekli bir duruş sergiliyor ama Uğurcan Çakır'dan bunu göremedik. Ben Uğurcan Çakır'ı çok severim. Bu ayrı. Ancak Uğurcan sen niye hiç konuşmuyorsun? Geleceğinle ilgili ne yapmak istiyorsan çıkıp konuşmalısın.”
"'Var ya da yok' demedi"
"Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile görüşme yapmış. Sayın Ertuğrul Doğan, Uğurcan'a yeni bir sözleşme konusunda teklifte bulunmuş ama Uğurcan, yeni sözleşme için "Var ya da yok" demedi."
'Gittiği an camiasız kalacak'
"Uğurcan Çakır, eğer İstanbul'a gitmek isterse ya kadro dışı bırakılacak ya da satılacak. Fenerbahçe'ye sadece 1 milyon euro için mi gidecek? Fenerbahçe’ye gittiği an camiasız kalacak."