Uğurcan Çakır’ın ailesine yönelik forma tartışması tepki çekti

Bazı kullanıcılar, küçük bir çocuğun giydiği forma üzerinden yapılan yorumları sert şekilde eleştirdi. Ezeli rakipler arasındaki rekabetin aile paylaşımlarına ve çocuklara taşınmasının doğru olmadığı yönünde çok sayıda görüş dile getirildi.