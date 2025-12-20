Uğurcan Çakır’ın ailesine yönelik forma tartışması tepki çekti

Sosyal medyada başlayan bir tartışma, spor rekabetinin geldiği kötü noktayı gözler üzerine serdi. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır’ın, oğlu ve yeğeniyle ilgili paylaşımı, fotoğraftaki forma nedeniyle tartışma konusu oldu. Küçük bir çocuğun giydiği forma üzerinden yürütülen polemik, geniş kesimlerden eleştiri aldı.
Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, Instagram hesabından oğlu ve yeğeninin cuma namazında çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi, kısa sürede beklenmedik bir şekilde sosyal medya gündemine taşındı.
Paylaşımda yer alan fotoğrafta yeğeninin giydiği forma, bazı kullanıcıların dikkatini çekti. Formanın hangi takıma ait olduğu üzerinden başlayan yorumlar, kısa sürede garip bir tartışmaya dönüştü.
Fenerbahçe forması sanılarak tartışmanın büyümesi üzerine Kübra Çakır, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Fotoğrafın yakınlaştırılmış halini paylaşan Çakır, "Herkes yeğenimin formasını sormuş, Bucaspor forması" ifadelerini kullandı.
Bazı kullanıcılar, küçük bir çocuğun giydiği forma üzerinden yapılan yorumları sert şekilde eleştirdi. Ezeli rakipler arasındaki rekabetin aile paylaşımlarına ve çocuklara taşınmasının doğru olmadığı yönünde çok sayıda görüş dile getirildi.