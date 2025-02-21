Ünlü yorumcudan dikkat çeken derbi tahmini: Çok farklı yener

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı. Mücadeleyi yorumlayan sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Semih Şentürk, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de tahminini açıkladı.
Semih Şentürk'ün Anderlecht-Fenerbahçe maçı sonrası Kale Arkası isimli YouTube kanalında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"İlk maçtan belliydi. Fenerbahçe seyahate gitti oraya. Bir tek yorulduysa seyahat için yoruldu."
"5. dakikada 1-0 öne geçince ben maç bitti diye düşünüyordum. Seyirci olaylarıyla 15-20 dakika maç durunca geri dönüşte maça ısınamayan bir Fenerbahçe vardı. Akabinde bireysel hatadan da golü yedi."
"Maçın geneline baktığımızda hep rölantide oynadı Fenerbahçe. İlk maçta da aynıydı, sanki hep 3. viteste oynadı."
"Mourinho'yu tebrik etmek lazım ben şaşırdım çıkardığı kadroya. Galatasaray maçı olmasına rağmen benim kafamdaki en iyi Fenerbahçe 11'ini çıkardı. İlk maçta 5 tane rotasyona gitmişti, bu maça ideal 11'yle çıktı."
"Şu bir gerçek Galatasaray ve Fenerbahçe maçını da izledim, bugün oynasa iki takım Fenerbahçe çok farklı yener. Böyle oynarsa Galatasaray fark yer."