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VAR'da skandal görüntü: Bahis oynarken yakalandı

VAR'da skandal görüntü: Bahis oynarken yakalandı

11:154/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir karşılaşma sırasında VAR odasında bahis oynandığını gösteren bir video paylaşıldı. Söz konusu skandal görüntü ülke gündeminin bir numaralı tartışma konusu oldu.

Bulgar futbolu, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) skandalıyla sarsıldı.

Ülkenin en üst düzey futbol liginde geçtiğimiz günlerde oynanan maçta VAR odasında görev yapan bir teknisyenin görüntüsü sızdırıldı.

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüde söz konusu teknisyenin görev aldığı maç sırasında telefonundan canlı bahis oynadığı öne sürüldü.

Bulgaristan Futbol Federasyonu, görüntüyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanamazken, olay ülkenin en önemli tartışma konularından biri oldu.

İşte VAR odasında gündem olan o görüntü

#Video Yardımcı Hakem Sistemi
#Bulgaristan Ligi
#VAR

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