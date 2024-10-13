Victor Osimhen ocak ayında Galatasaray’dan ayrılacak mı? Okan Buruk transfer detaylarını anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında Victor Osimhen hakkında konuştu. Buruk, Osimhen'in ocak ayında ayrılacağı iddialarına da yanıt verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100’de açıklamalarda bulundu.
Sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettikleri konulara değinen Buruk, Victor Osimhen hakkında da konuştu.
Dünyaca ünlü golcünün ocak ayında ayrılacağı iddialarına yanıt veren Okan Buruk, transferin perde arkasını da anlattı.
Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:
“Gardi ile Osimhen'in transfer olma ihtimalini konuştuk. Adana Demirspor maçının öncesinde soyunma odasındayım, maçtan sonra Osimhen ile görüntülü konuştuk.”
“Gerçekçiliğini sorguladım, gelmek istediğinden emin değildim. Konuşunca gelmek istediğini anladım. Galatasaray'ı istiyordu ve Mertens'i de seviyordu.”
“Kulüp tarafında başkanımıza bu konu aktarıldı. Onay ile yolumuza devam ettik.”
“Türk futbolu için önemli bir transfer oldu. Bizim için de motivasyon oldu.”
Soru: "Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi var mı?"
Okan Buruk: "Kendisi net bir şekilde devam edeceğini söyledi.”
“Sezon sonuna kadar kalacak gibi çok mutlu."
"Mutsuz biri olsa ‘Gideceğim’ diyebilir.”
“Ana şartları bilmiyorum ama madde olsa dahi kalsam gibi düşüncesi var. İletişimi iyi bizimle."