Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen’den alkışlanacak hareket: Taraftarları mest etti

Victor Osimhen’den alkışlanacak hareket: Taraftarları mest etti

Haber Merkezi
13:061/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından 58 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ayrıca karşılaşmada Victor Osimhen'den alkışlanacak bir hareket geldi.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor maçında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan’a bırakarak jest yaptı. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Lucas Torreira, 79’uncu dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyundan alınırken pazubendi de tecrübeli orta sahaya bıraktı.

İlkay Gündoğan ise kaptanlık pazubendini Victor Osimhen’e götürdü. Nijeryalı oyuncu bandı takmayı kabul etmeyerek İlkay Gündoğan’ın koluna taktı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan’a vermesi hakkında, “Bana getirdiği zaman doğrusu garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim ona. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi o yüzden garip geldi ve ben de kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri iade ettim” dedi.

#victor osimhen
#galatasaray
#süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?