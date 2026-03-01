Victor Osimhen’den alkışlanacak hareket: Taraftarları mest etti

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan’a vermesi hakkında, “Bana getirdiği zaman doğrusu garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim ona. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi o yüzden garip geldi ve ben de kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri iade ettim” dedi.