Victor Osimhen’den alkışlanacak hareket: Taraftarları mest etti

Galatasaray, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından 58 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ayrıca karşılaşmada Victor Osimhen'den alkışlanacak bir hareket geldi.
Galatasaray’da Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor maçında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan’a bırakarak jest yaptı. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Lucas Torreira, 79’uncu dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyundan alınırken pazubendi de tecrübeli orta sahaya bıraktı.
İlkay Gündoğan ise kaptanlık pazubendini Victor Osimhen’e götürdü. Nijeryalı oyuncu bandı takmayı kabul etmeyerek İlkay Gündoğan’ın koluna taktı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan’a vermesi hakkında, “Bana getirdiği zaman doğrusu garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim ona. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi o yüzden garip geldi ve ben de kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri iade ettim” dedi.