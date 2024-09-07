Vincenzo Montella’nın hakem isyanı: ‘Kırmızı karttan önce…’

A Milli Futbol Takımı dün akşam UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta deplasmanda Galler ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler beraberliği sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam hakemlerden dert yandı. İşte detaylar.
Vincenzo Montella, Galler beraberliği sonrasın da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmeden önce değişikliğini planlayan Montella, "Kırmızı kart için şunu söyleyebilirim.
Son maçlarda hakemlerle çok şanslı değiliz.
Kırmızı kart öncesi değişiklik yapmak üzereydik.
Bu görevde riskli kararlar almak gerekiyor.
Arda Güler'in Portekiz maçı öncesinde bana şu kadar süre oynayabilirler demişlerdi ama ben daha fazla oynatmıştım.
Pozisyondan önce değişiklik yapmak için saha kenarına çağırmıştık." dedi.
Maçı ve bir sonraki rakibi değerlendirerek sözlerine başlayan Vincenzo Montella, "Rakip topa sahip olmayı daha iyi başardı bizden ilk yarıda.
Daha tehlikeli gözükse de çok şut attıklarını görmedim. Sebeplerden bahsetmek gerekirse, futbolcular fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaşıyor.
Turnuvadan sonra sadece bir hafta tatil yaptı çoğu. Rakip takım öyle değil. Sebeplerden biri bu. Genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim.
İki gün sonra çok önemli ve çok zor maça çıkacağız. İzlanda en son İngiltere'yi yenmişti. Zorlu bir takımlar.
Bütün bu zorlukların içinde ama buna rağmen en iyisini yapacağız." dedi.
Montella son olarak 4-6-0 taktiği ile ilgili, "Ben bir senedir buradayım. Avrupa Şampiyonasına baktığımızda belirli bölümlerde en çok gol atan bizdik.
Klasik bir golünün golü atıp maça kaybetmemiz mi yoksa herkesin gol attığı bir turnuva mı mutlu eder?" sözlerini sarf etti.