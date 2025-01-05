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Vitor Pereira'nın gözü Galatasaraylı yıldızda! İlk temas kuruldu

Vitor Pereira'nın gözü Galatasaraylı yıldızda! İlk temas kuruldu

12:315/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcuyu listesine aldı. İşte ayrıntılar...

Wolverhampton kariyerine iyi bir giriş yapan Vitor Pereira, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Vitor Pereira'nın Wolves'i, Galatasaray'dan ayrılması beklenen yıldızı renklerine bağlayabilir.

Sabah'ın haberine göre o isim Faslı futbolcu Hakim Ziyech...

Göztepe maçında da kadroya giremeyen Ziyech'in menajerinin, Wolverhampton ile temas halinde olduğu haber detayında yer aldı.

Öte yandan iç transferde de hareketli saatler geçiren Wolverhampton, Matheus Cunha ile el sıkıştı.

Brezilyalı Cunha, birçok kulübün ilgisine rağmen Wolverhampton'ın yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Premier Lig ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirmeye gidip oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat imzalayacak.

#Galatasaray
#Vitor Pereira
#Hakim Ziyech

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