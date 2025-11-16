Volkan Demirel ısrarla istedi! Fenerbahçe ile görüşmeler olumlu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'de şans bulamayan eski öğrencisi için temasa geçti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Mor'a, Gençlerbirliği talip oldu. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız, yaz başında sarı-lacivertlilere dönmesine rağmen 5 aydır resmi maçlarda süre alamadı.
Kadro dışı bırakılan Mor, Dereağzı Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla form tutmaya devam ederken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mor, sarı-lacivertli formayla 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce Fatih Karagümrük'te çalıştırdığı Emre Mor'la yeniden bir araya gelme hayali kuruyor.
Demirel'in radarında ilk sırada yer alan ve Karagümrük macerasında 42 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Mor, genç teknik adamın övgü dolu sözleriyle de dikkat çekmişti.
Tecrübeli hoca, Emre Mor'un "çok iyi bir öğrenci" olduğunu ve hücumdaki patlayıcı hızı ile teknik kapasitesinin takıma büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Emre de Ankara ekibinde forma giymek istediğini söyledi.