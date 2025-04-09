Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Volkan Demirel'den eski takım arkadaşı için şok yorum: 'İlk 10'a bile giremez'

Volkan Demirel'den eski takım arkadaşı için şok yorum: 'İlk 10'a bile giremez'

Haber Merkezi
13:459/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, katıldığı bir programda sarı lacivertli takımda birlikte oynadığı arkadaşlarını puanladı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'de futbol oynadığı zamanlardaki takım arkadaşlarını puanladı.

Asist Analiz kanalında konuşan Volkan Demirel'e, birlikte oynadığı stoperler soruldu.

Sorulacak isimleri bilmeden, futbolculara göre ilk 10'unu belirledi.

İşte Volkan Demirel'in sıralaması:

Fabio Luciano: 2

Diego Lugano: 1

Bruno Alves: 4

Adil Rami: 9

Bilica: 8

Yobo: 6

Martin Skrtel: 3

Simon Kjaer: 5

Edu Dracena: 7

Diego Reyes: "10 ama oraya bile giremez"

#Fenerbahçe
#Volkan Demirel
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji'den İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerdeki güncel hava tahmini