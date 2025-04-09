Volkan Demirel'den eski takım arkadaşı için şok yorum: 'İlk 10'a bile giremez'

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, katıldığı bir programda sarı lacivertli takımda birlikte oynadığı arkadaşlarını puanladı.
Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'de futbol oynadığı zamanlardaki takım arkadaşlarını puanladı.
Asist Analiz kanalında konuşan Volkan Demirel'e, birlikte oynadığı stoperler soruldu.
Sorulacak isimleri bilmeden, futbolculara göre ilk 10'unu belirledi.
İşte Volkan Demirel'in sıralaması:
Fabio Luciano: 2
Diego Lugano: 1
Bruno Alves: 4
Adil Rami: 9
Bilica: 8
Yobo: 6
Martin Skrtel: 3
Simon Kjaer: 5
Edu Dracena: 7
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