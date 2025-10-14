Xabi Alonso'dan Arda Güler'e sürpriz benzetme! "Onun gibi bir dahi"

İspanyol basınında yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler'in Mbappe ile yakaladığı uyumdan oldukça memnun. İspanyol teknik adamın Arda için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği isim ise tesislerde gündem oldu.