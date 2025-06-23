Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı İspanya'da gündem oldu: Türk'e ödül, Brezilyalıya dayak

İspanya’nın önce gelen gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler’in teknik direktör Xabi Alonso’nun güvenine karşılık verdiğini sayfalarına taşıdı. Marca’da yer alan haberde, “Türk orta saha oyuncusu, teknik direktör Xabi Alonso'nun güvenine Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle karşılık verdi. Kulüpler Dünya Kupası, Arda Güler için daha iyi başlayamazdı. Ancelotti yönetiminde kaçırdığı ilgi odağını yakalamayı başardı ve ihtiyacı olan şeyin daha fazla oynamak olduğunu açıkça gösterdi” ifadeleri kullanıldı.





İspanya basınında Arda Güler ile ilgili yer alan diğer haberler ise şöyle:



