Xabi Alonso’nun yerine gelecek isim belli oldu: Arsenal efsanesi geliyor!

Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Bundesliga’nın son şampiyonu tecrübeli teknik adamın yerine gelecek ismi belirledi. Arsenal efsanesi şu anda en büyük adaylardan biri olarak görülüyor.

1 /6 Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

2 /6 Alman ekibi, Alonso sonrası için teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

3 /6 Sky'da yer alan habere göre, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas da Leverkusen'in listesinde yer alıyor.



4 /6 İspanyol teknik adamın, Leverkusen'in yeni hoca adayları listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.



5 /6 38 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceği için kulüp ile görüşeceğini ve önceliğinin Como'da kalmak olduğunu söylemişti.

