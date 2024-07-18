Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu oldu. Seçimi kazanan Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti.
321 delegenin oy kullandığı seçimde 263 oy geçerli sayıldı.
İbrahim Hacıosmanoğlu geçerli sayılan oyların 134'ünü alarak yeni TFF Başkanı seçildi.
45. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Hacıosmanoğlu seçim zaferinin ardından ilk açıklamalarda bulundu.
"Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı"
"Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz."
"Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."