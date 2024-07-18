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Spor

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: 'Türk futbolu kazandı'

19:18 - 18/07/2024 Thursday
Güncelleme: 19:26 - 18/07/2024 Thursday
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu oldu. Seçimi kazanan Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti.

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321 delegenin oy kullandığı seçimde 263 oy geçerli sayıldı.

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İbrahim Hacıosmanoğlu geçerli sayılan oyların 134'ünü alarak yeni TFF Başkanı seçildi.

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45. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

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Hacıosmanoğlu seçim zaferinin ardından ilk açıklamalarda bulundu.

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"Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı"

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"Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz."

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"Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."


#İbrahim Hacıosmanoğlu
#TFF
#TFF Seçimli Olağanüstü Genel Kurul
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