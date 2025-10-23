Yeni Şafak
Yetkililer Arda Güler'i işaret etti: Şampiyonlar Ligi’nde maç sonrası büyük şaşkınlık!

08:4523/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Juventus'u Jude Bellingham'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı ve grupta liderliğini sürdürdü. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı ve performansı adeta büyüledi. Maç sonrası yetkililer Güler'i işaret edince, 20 yaşındaki futbolcu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus'u ağırladı. Eflatun-beyazlılar karşılaşmayı Jude Bellingham'ın tek golüyle 1-0 kazanırken mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler ise performansıyla göz doldurdu.

Arda Güler, 74 dakika sahada kalırken 7 kilit pas ve yüzde 97 pas isabetiyle oynadı. Milli yıldız ayrıca 6'da 6 uzun top isabeti, yüzde yüz top sürme başarısı ve 10 sahipsiz top kazanmayla maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.


Maçın oyuncusu seçildiğini yetkililer tarafından öğrenen Arda Güler büyük şaşkınlık yaşadı. Genç futbolcunun o tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaştığı o anlar yüz binlerce beğeni aldı.



#Arda Güler
#Real Madrid
#Şampiyonlar Ligi
