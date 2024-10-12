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Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı: Transfer çok yakındı ama...

Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı: Transfer çok yakındı ama...

15:3612/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu, röportajında sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Nicola Zalewski, ülkesinin basınından TVP Spor'a verdiği röportajda transfer döneminde yaşananları ve Roma'da kadroya geri dönüş sürecini anlattı.






NTV Spor'un aktardığı habere göre Zalewski, Roma'da kadroya yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz Roma'da durumun ne olduğunu, daha doğrusu nasıl olduğunu biliyoruz. Son maçta oynadım, takıma geri döndüm ve mutluyum çünkü sadece futbol oynamak ve eğlenmek istiyorum. Menajerim kulüple diğer konuları görüşecek." dedi.







Transfer döneminde Galatasaray'dan iyi bir teklif aldığını belirten genç futbolcu, "Yalan söylemeyeceğim, transfer çok yakındı. İyi bir teklif aldım ama biraz düşündüm. Ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyisini yaptım." açıklamasında bulundu.




Roma altyapısından yetişen Nicola Zalewski, 2021'de Jose Mourinho döneminde A takıma yükseldi.



Polonyalı futbolcunun sözleşmesi bu yaz sona erecek.




Roma'yla bu sezon 4 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca forma giydiği 183 maçta 25 gol ve 25 asist kaydetti.



#Galatasaray
#Nicola Zalewski
#Transfer

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