Yıldız futbolcudan Galatasaray itirafı: Transfer çok yakındı ama...

NTV Spor'un aktardığı habere göre Zalewski, Roma'da kadroya yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Hepimiz Roma'da durumun ne olduğunu, daha doğrusu nasıl olduğunu biliyoruz. Son maçta oynadım, takıma geri döndüm ve mutluyum çünkü sadece futbol oynamak ve eğlenmek istiyorum. Menajerim kulüple diğer konuları görüşecek." dedi.























