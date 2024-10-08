Yıldız oyuncu için resmi açıklama geldi: 'Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor'

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği oyunculara bakıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini söyledi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gözler devre arasına çevrilmiş durumda.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği oyuncular üzerinde çalışmalar yapan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı önemli açıklamalar yaptı.
Beyaz TV'de bir programa katılan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelme konusunda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor."
"Bu dönemde değil ocak ayında görüşelim' dediler. Ocak ayında kadromuzu güçlendireceğiz."
"İrfan Can Kahveci çok değerli, çok seviyorum. Ali Koç da çok seviyor."
"Fenerbahçe'de kalmalı. Çok kaliteli bir takım var. Hocamız oynayacaklara karar veriyor."