Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yüksel Yıldırım Samsunspor taraftarına rest çekti: ‘Yuhalasanız da alacağım’

Yüksel Yıldırım Samsunspor taraftarına rest çekti: ‘Yuhalasanız da alacağım’

14:403/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarın tepki gösterdiği Eyüp Aydın’a sahip çıktı. Genç futbolcunun potansiyeline inandığını vurgulayan Yıldırım, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu tamamen kulübe kazandırmak için harekete geçeceğini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Eyüp Aydın'ın durumu hakkında açıklama yaptı.


Erdem Açıkgöz'e konuşan Yüksel Yıldırım, "Eyüp, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu." ifadelerini kullandı.


Eyüp Aydın'ın bonservisini istediğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'ye döndüğümde görüşeceğim. Eğer Samsunspor'da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisini alacağım." dedi.


#Samsunspor
#Yüksel Yıldırım
#Eyüp Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Tarihleri ve İsim Listesi Sorgulama Rehberi