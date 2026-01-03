Yüksel Yıldırım Samsunspor taraftarına rest çekti: ‘Yuhalasanız da alacağım’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarın tepki gösterdiği Eyüp Aydın’a sahip çıktı. Genç futbolcunun potansiyeline inandığını vurgulayan Yıldırım, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu tamamen kulübe kazandırmak için harekete geçeceğini söyledi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Eyüp Aydın'ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Erdem Açıkgöz'e konuşan Yüksel Yıldırım, "Eyüp, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu." ifadelerini kullandı.
Eyüp Aydın'ın bonservisini istediğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'ye döndüğümde görüşeceğim. Eğer Samsunspor'da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisini alacağım." dedi.