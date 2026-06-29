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Yüzünü sansürlediler: Dünya Kupası'na veda etti, ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi

Yüzünü sansürlediler: Dünya Kupası'na veda etti, ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi

09:1029/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya Kupası'na erken veda sonrası tepkilerin hedefindeki teknik direktöre ulusal televizyondan sansür geldi. Bu görüntü gündem olurken, 57 yaşındaki çalıştırıcı istifa kararı aldı.

Hong Myung-bo yönetimindeki Güney Kore Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Beklentilerin altında kalan performansın ardından ülkede eleştirilerin odağı haline gelen Hong Myung-bo hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Güne Kore televizyon kanalı KBS, Güney Afrika mağlubiyetinin ardından Hong Myung-bo'nun yüzünü sansürleyerek ekrana taşıdı.

Protesto amacıyla yapıldığı belirtilen bu yayın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Teknik direktöre yönelik bu tepki ülkede geniş yankı uyandırırken, Hong Myung-bo'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.

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#Güney Kore Milli Takımı
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