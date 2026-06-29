Yüzünü sansürlediler: Dünya Kupası'na veda etti, ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi

Dünya Kupası'na erken veda sonrası tepkilerin hedefindeki teknik direktöre ulusal televizyondan sansür geldi. Bu görüntü gündem olurken, 57 yaşındaki çalıştırıcı istifa kararı aldı.
Hong Myung-bo yönetimindeki Güney Kore Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Beklentilerin altında kalan performansın ardından ülkede eleştirilerin odağı haline gelen Hong Myung-bo hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Güne Kore televizyon kanalı KBS, Güney Afrika mağlubiyetinin ardından Hong Myung-bo'nun yüzünü sansürleyerek ekrana taşıdı.
Protesto amacıyla yapıldığı belirtilen bu yayın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Teknik direktöre yönelik bu tepki ülkede geniş yankı uyandırırken, Hong Myung-bo'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.