Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.
Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 14 Mayıs Çarşamba saat 20.45’te başlayacak.