Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar.

1 /5 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.



2 /5 Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



3 /5 En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

4 /5 Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

