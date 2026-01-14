Yeni Şafak
Zlatan Ibrahimovic'in oğlu transfer oldu

Selman Ağrıkan
15:2414/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Zlatan Ibrahimovic’in kariyerinde dönüm noktası olan kulüp, bu kez efsane ismin oğluna kapılarını açtı. Zlatan'ın 19 yaşındaki oğlu Maximilian'ın transferi resmen açıklandı.

Zlatan Ibrahimovic’in oğlu Maximilian Ibrahimovic, babasının iz bıraktığı kulübe transfer olarak dikkatleri üzerine çekti.

9 yaşındaki genç futbolcu, Serie A temsilcisi Milan’dan Eredivisie devi Ajax’a sezon sonuna kadar kiralandı.

Hollanda kulübü transferi resmi kanallarından açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Sezon sonuna kadar altı ay sürecek anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu bildirildi.

Ajax, Zlatan Ibrahimovic’in Avrupa futboluna damga vuran yükselişinde önemli rol oynamıştı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Maximilian Ibrahimovic, hücum hattında forvet arkasında da görev yapabiliyor. Henüz profesyonel kariyerinin başında bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.

