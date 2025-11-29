Baykar Fen Lisesi'nden uluslararası çifte zafer: Matematik ve robotikte büyük başarı





Baykar Fen Lisesi Müdürü Vedat Karabayır da özel program uygulayan bir okul olduklarını belirterek şunları kaydetti:





"Her alanda lider, başarılı olmak en büyük arzumuzdur. Bize bu imkanı sunan herkese canıgönülden şükranlarımızı arz ediyorum. Baykar bir nevi fidanlarını kendi bahçesinde yetiştiriyor. Başarılı neslin kimin elinde yetiştiği, nerede eğitim aldığı çok önemli. Bu başarılı olan çocukların dönüp bizim ülkemize hizmet etmesi lazım. Hedefini Avrupa'ya veya başka yere döndürmüş olan değil de ülkesine hizmeti gaye edinmiş neslin yetişmesi lazım. Bu manada da Baykar'ın buna güzel ev sahipliği yaptığına biz içeriden de şahitlik ediyoruz."