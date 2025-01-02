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iPhone'da büyük sürpriz: Apple'dan yeni telefon farklı isim

iPhone'da büyük sürpriz: Apple'dan yeni telefon farklı isim

09:242/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Apple’ın Mart ayında dördüncü nesil iPhone SE’yi tanıtması bekleniyor. Ancak bu modelin, "iPhone SE" yerine farklı bir isimle piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

Weibo’da iki milyondan fazla takipçisi bulunan Çin merkezli Fixed Focus Digital hesabının paylaşımına göre, üçüncü nesil iPhone SE’nin ardından gelen modelin adı "iPhone 16E" olacak.

Diğer bir iddiaya göre ise modelin adı iPhone 16E olabileceği gibi iPhone 16 SE de olabilir.

Sızıntıların kaynağı olan “Fixed Focus Digital” henüz Apple söylentileri konusunda çok köklü bir geçmişe sahip değil.

Hesap, iPhone 16 Pro modellerinin bronz bir kaplama ile satışa sunulacağını öne sürmüştü ve bu iddia kısmen doğru çıktı. Apple, bu rengi bronz yerine "Desert Titanium" olarak tanıttı.

Özellikleri neler?


Her halükarda, cihazın temel iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olduğu ve temel iPhone 16'ya benzediği söyleniyor.

Sızan özellikler arasında 6.1 inç OLED ekran, Face ID, USB-C bağlantı noktası, tek bir 48 megapiksel arka kamera, Apple Intelligence için daha yeni bir A serisi çip ve 8GB RAM ile birlikte Apple tasarımı ilk 5G modem yer alıyor.

Cihazın iPhone 15 Pro modellerinde yer alan Action düğmesine sahip olup olmayacağı belli değil.

Apple, mevcut iPhone SE'yi Mart 2022'de çevrimiçi bir etkinlik sırasında duyurdu.

Cihaz, Touch ID düğmesi, Lightning bağlantı noktası ve ekranın etrafındaki kalın çerçeveler gibi eski özelliklerle iPhone 8'e benziyor.

ABD'de iPhone SE şu anda 429 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor, Türkiye'de ise fiyatlar 31 bin 999 TL'den başlıyor. 

#İphone
#Apple
#teknoloji

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