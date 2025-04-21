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Ne Japon ne Alman: Motoru en sağlam otomobil bakın hangi marka çıktı

Ne Japon ne Alman: Motoru en sağlam otomobil bakın hangi marka çıktı

00:2621/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Otomobil sektöründe dayanıklılık ve motor performansı her zamankinden daha fazla önem kazanırken, experix.com.tr tarafından açıklanan “En Sağlam Motora Sahip 10 Otomobil” listesi dikkat çekti. Listenin zirvesinde ne bir Japon, ne Alman, ne de Çinli marka yer aldı. İşte motoru en sağlam 10 otomobil.

İlk sırada İngiliz üretici Jaguar’ın XE modeli bulunuyor. Sessizliği, stabil çalışması ve uzun motor ömrüyle öne çıkan model, klasik beklentilerin aksine kullanıcı memnuniyetiyle listenin başına yerleşti. Listenin diğer dikkat çeken üyeleri arasında Ford Puma, Tesla Model X ve Volkswagen Golf yer alıyor.


İŞTE MOTORU EN SAĞLAM 10 OTOMOBİL

10) TOYOTA﻿

9) PEUGEOT

8) SKODA

7) MAZDA

6) MERCEDES BENZ

5) BMW 7

4) TESLA MODEL X

3) VOLKSWAGEN GOLF

2)FORD PUMA

1)JAGUAR XE

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