Otomobil sektöründe dayanıklılık ve motor performansı her zamankinden daha fazla önem kazanırken, experix.com.tr tarafından açıklanan “En Sağlam Motora Sahip 10 Otomobil” listesi dikkat çekti. Listenin zirvesinde ne bir Japon, ne Alman, ne de Çinli marka yer aldı. İşte motoru en sağlam 10 otomobil.

1 /11 İlk sırada İngiliz üretici Jaguar’ın XE modeli bulunuyor. Sessizliği, stabil çalışması ve uzun motor ömrüyle öne çıkan model, klasik beklentilerin aksine kullanıcı memnuniyetiyle listenin başına yerleşti. Listenin diğer dikkat çeken üyeleri arasında Ford Puma, Tesla Model X ve Volkswagen Golf yer alıyor.

İŞTE MOTORU EN SAĞLAM 10 OTOMOBİL

2 /11 10) TOYOTA﻿

3 /11 9) PEUGEOT

4 /11 8) SKODA

5 /11 7) MAZDA

6 /11 6) MERCEDES BENZ

7 /11 5) BMW 7

8 /11 4) TESLA MODEL X

9 /11 3) VOLKSWAGEN GOLF

10 /11 2)FORD PUMA