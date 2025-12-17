Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü yapay zekadan haberdar: İşte en çok bilinen ve kullanılan yapay zeka uygulamaları

Yapay zekaya ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8





Yapay zekayı kullananların yüzde 41,8'i "kişisel", yüzde 39,4'ü "iş" ve yüzde 27,5'i "eğitim" amacıyla bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtti.





Söz konusu teknolojiyi iş için kullananlar, yüzde 78,6 ile "bilgi arama" ve yüzde 68,1 ile "fikir üretme" amacıyla tercih ettiğini söyledi. Bu teknolojiyi kişisel amaçlarla tercih edenler, yüzde 20 ile bilgi edinme-araştırma yapma, yüzde 16,7 ile günlük hayat ihtiyaçları için kullandığını ifade etti.





Türkiye'de yapay zeka araçlarının kullanımı yüksek olsa da bu uygulamalar için ücret ödeyenlerin oranının daha düşük olduğu görüldü.





Rapora göre, yapay zeka araçlarına ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8 oldu. Ancak yapay zeka kullanıcılarının yüzde 22,2'si 6 ay içinde ücretli hizmetlere geçmeyi düşündüğünü bildirdi.