Van'da bir grup mühendis üretti: 10 saat uçabiliyor! 10 dakika içinde 10 kilometre mesafede ne olup bittiğini anlık gözlemlenecek

Araçların elle fırlatma, fırlatma rampası ve bulunduğu yerden kalkış özelliklerinin de bulunduğunu anlatan Yusufoğlu, şunları söyledi:





"Bir piste ihtiyaç duyulmadan istenilen yerde uçuşu yapılabilir. Benzinli 10 saat havada kalabiliyor. Yaklaşık 4 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Elektrikli versiyonu ise 5 saat uçuyor. Tüm uçuş testlerini başarıyla tamamladık. Yurt içi ve dışından pazar arayışlarına başladık. Seri üretim aşamasına geçtik. Dünyada en çok satan İHA modellerini baz alarak geliştirdiğimiz art-v1'in ekonomik, teknolojik ve ulaşılabilirlik açısından çok büyük artıları var. Gövde kompozit malzemeden sektör standartlarına uygun olarak üretildi. Zorlu hava şartlarına son derece dayanıklıdır."