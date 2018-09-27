Galatasaray ile BB Erzurumspor bugüne kadar hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Yarın oynanacak mücadele ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacaklar.

Galatasaray’a sahasında 22 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom’un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı.

Terim’li Galatasaray evinde puan vermediTeknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu’nda yenilgi yüzü görmedi. Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarında 8’inde de gol yemedi.

Galatasaray BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, yarın (28 Eylül 2018) saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mücadele edecek. Şifre geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 6 haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11’ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. Aslan’da golleri Eren Derdiyok (3), Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı.

Belhanda’nın cezası bitiyor

Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpaşa, Akhisarspor karşılaşmalarında bu cezasını çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçından sonra takımdaki yerini alabilecek.

Barcelona Quaresma'yı unutmadı İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın 35. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.Katalan ekibi eski yıldızının 2003-2004 sezonunda Milan'a attığı golü paylaşarak, "Umarız muhteşem bir gün geçirirsin, iyi ki doğdun' mesajına yer verdi.Portekizli yıldız kariyerinde bir sezon Barcelona forması giymişti.G⚽️AL MORNING!!🎂Happy Birthday @07RQuaresma!🎊Hope you have a great day!🎉 pic.twitter.com/UaoZ3BRHvt— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 Eylül 2018

Süper Lig'de bir ayrılık daha Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından BB Erzurumspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu.Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz.BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.