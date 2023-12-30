Türkiye’de binlerce futbolseverin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ertelendi. Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Suudi Arabistan’da kupa için mücadele edeceklerdi. Atatürk tişörtleri ve pankartları ile sahaya çıkılmasına izin verilmemesi nedeniyle Galatasaray ile Fenerbahçe’li futbolcular soyunma odasına gitti ve maçın ertelenmesi kararı alındı. Peki, ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde.

ERTELENEN GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE OLDU?

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te başlaması planlanan maç öncesinde tarihi bir kriz yaşandığı öne sürülmüştü.

Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu durumu kabul etmediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmelerini devam ettirdiği iddia edilmişti.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Kriz iddiaları devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü. Bu toplantının ardından takımların sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartları ile sahaya çıkmaması nedeniyle, kulüpler müsabakaya çıkmama kararı aldı.

Galatasaraylı futbolcular ve Fenerbahçeli futbolcuların takım otellerinde bekleyişi devam ederken, kulüp başkanları toplantılarını sürdürdü. Toplantının ardından iki takım futbolcularına iptal kararının iletildiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN DAVET

Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadyumu'nda oynanamayan Süper Kupa mücadelesi için Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Beşiktaş, maçın Dolmabahçe'de oynanması adına bir davette bulundu.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023







