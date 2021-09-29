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Galatasaray Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

GS Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta Marsilya'ya konuk olacak. Galatasaray Marsilya maçının detayları merak ediliyor. Marsilya Galataaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Marsilya maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
GS MARSİLYA

Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları arama motorunda sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman?

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak

AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU :

1- Galatasaray / 3 puan

2- Marsilya / 1 puan

3- Lokomotiv Moskova / 1 puan

4- Lazio / 0 puan

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