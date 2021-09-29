Galatasaray Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? GS Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta Marsilya'ya konuk olacak. Galatasaray Marsilya maçının detayları merak ediliyor. Marsilya Galataaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Marsilya maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi 29 Eylül 2021, 18:06 Son Güncelleme: 29 Eylül 2021, 18:34 Yeni Şafak