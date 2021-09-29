Galatasaray Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları arama motorunda sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman?
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.
MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak
AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU :
1- Galatasaray / 3 puan
2- Marsilya / 1 puan
3- Lokomotiv Moskova / 1 puan
4- Lazio / 0 puan