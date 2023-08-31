Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde'ye karşı rövanş maçını da kazanıp Devler Ligi biletini almak istediklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Amacımız Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Bu sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli" diye konuştu.