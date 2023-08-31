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Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda 2023? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi grupları ve fikstürü netleşiyor. Galatasaray'ın gruptaki diğer 3 rakibi kura çekimi sonrası belli olacak. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, kuraya 4. torbadan katılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim, hangi grupta? İşte detaylar...

08:40 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netlik kazandı. Kura çekimi bu akşam Monaco'da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi bu akşam Fransa’nın Monaco kentinde çekilecek. 31 Ağustos 2023 saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TV8,5'tan şifresiz yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Şampiyonlar Ligi torbaları neye göre belirleniyor?

Kura sonucunda Galatasaray’ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak. Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.

1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2. Torba: Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Arsenal, Leipzig

3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV Eindhoven, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Newcastle United, Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Royal Antwerp

Şampiyonlar Ligi grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül

2. Maç Günü: 3-4 Ekim

3. Maç Günü: 24-25 Ekim

4. Maç Günü: 7-8 Kasım

5. Maç Günü: 28-29 Kasım

6. Maç Günü: 12-13 Aralık



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