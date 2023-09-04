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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü çekildi. Dev organizasyonda toplamda 32 takım mücadele edecek. Dördüncü torbadan kuraya katılan Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere) ve Kopenhag (Danimarka) ile eşleşti. Peki, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

15:29 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, grubunda kimler var?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, grubunda kimler var?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü çekildi ve dördüncü torbadan kuraya katılan Galatasaray A Grubu’nda yer aldı. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte detaylar.

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - Kopenhag

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih

8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2023-2024 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları:

A Grubu

Bayern Münih

Manchester United

Kopenhag

Galatasaray

B Grubu

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens

C Grubu

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

D Grubu

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad

E Grubu

Feyenoord

Atetico Madrid

Lazio

Celtic

F Grubu

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle United

G Grubu

Manchester City

RB Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys

H Grubu

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#A Grubu
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