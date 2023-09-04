UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta?
2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, 31 Ağustos Perşembe günü Monako’da yer alan Grimaldi Forum'da çekildi. Dev organizasyonda toplamda 32 takım mücadele edecek. Gruplardaki son maçlar 12-13 Aralık'ta yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta? İşte detaylar.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
2023-2024 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları
Bayern Münih
Manchester United
Kopenhag
Galatasaray
Sevilla
Arsenal
PSV
Lens
Napoli
Real Madrid
Braga
Union Berlin
Benfica
Inter
Salzburg
Real Sociedad
Feyenoord
Atetico Madrid
Lazio
Celtic
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
Milan
Newcastle United
Manchester City
RB Leipzig
Kızılyıldız
Young Boys
Barcelona
Porto
Shakhtar Donetsk
Antwerp
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
YARI FİNAL
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
FİNAL
1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)