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Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi takımlar var, maçlar ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü çekildi. Dördüncü torbadan kuraya katılan sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere) ve Kopenhag (Danimarka) ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi kura sonrası en dikkat çeken grup F Grubu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi takımlar var, maçlar ne zaman oynanacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları.

15:04 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta?

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, 31 Ağustos Perşembe günü Monako’da yer alan Grimaldi Forum'da çekildi. Dev organizasyonda toplamda 32 takım mücadele edecek. Gruplardaki son maçlar 12-13 Aralık'ta yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta? İşte detaylar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2023-2024 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları

A GRUBU

Bayern Münih

Manchester United

Kopenhag

Galatasaray

B GURUBU

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens

C GRUBU

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

D GRUBU

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad

E GRUBU

Feyenoord

Atetico Madrid

Lazio

Celtic

F GRUBU

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle United

G GRUBU

Manchester City

RB Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys

H GRUBU

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

FİNAL

1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Bayern Münih
#şampiyonlar ligi grupları
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