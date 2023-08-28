Okan Buruk: Galatasaray'ın genlerinde Şampiyonlar Ligi var

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Fredrik Midtsjö, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının soruları yanıtladı.





Midtsjö'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Kendimizi göstermemiz gerekiyor"





"Güçlü bir takımları var. İlk maçta bunu gösterdiler. Elimizden geleni yapacağız. Avantajımız var. Kendimizi göstermemiz gerekiyor. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Belli disiplinleri var, çok çalışıyorlar. Biz odaklanmış ve yüzde 100'ümüze verirsek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırız."





"Hocamız için seçim yapmak kolay değil"





"Olabildiğince çok iyi çalışmaya, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben hazır olmaya çalışıyorum. Son sezon, şahsi olarak en iyi sezonum değildi ama hocama hazır olduğumu göstermeye, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok iyi oyuncularımız var, hocamız için de seçim yapmak kolay değil. Umarım takımıma katkı sağlamaya devam edebilirim."





"Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem"





"Benim için bu maçın ekstra özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusuydum, Molde ile bir rekabet var. Benim için şahsi olarak da Molde'ye gol atmak keyif vericiydi. Eski bir Rosenborglu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması da ayrıca bir mutluluk."





















Okan Buruk'un açıklamaları ise şöyle:





"Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz"





"Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz."





"Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli"





"Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli. İlk maçın skoruna bakmadan bu maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı, Galatasaray, oyuncularım, benim için çok önemli. Maksimumu verip maç sonunda umarım Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız."





"Daha agresif olacağız"





"İlk maça oranla bizde de Torreira'nın dönmesi, Tete'nin süre alması ve daha hazır hale gelmesi... Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. Daha güçlüyüz. Kendi sahamızdayız. Bu avantajı oyun olarak ortaya koymak istiyoruz. Daha agresif olmak istiyoruz. Hem agresiflik hem savunma geçişleri hem top kayıpları rakibe pozisyon oldu. Sahayı tanımaları, sahanın ve topun hızını doğru şekilde kullandılar. Bize göre daha çok maç oynadılar ama biz de artık 8 maç oynadık, fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Aslolan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Rakibimizin de çok etkili hücumları var, kanatları çok iyi kullandılar. Rakibimizi de, kendi oyun planımızı da düşüneceğiz. Hem topa daha çok sahip olan hem de top rakipteyken daha agresif olacağız."





Zaha ne zaman hazır olacak?





"Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak."





"Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli"





"Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız."













"Yaptığımız hataları gördük"





"Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Yarın hedefimiz bu oyunu devam ettirmek."





"Oyuncular için bu kolay değil"





"Bu sene kolay başlamadı. Çok kısa bir tatil bir kere oyuncular için... 2-2,5 haftalık arayla sezona başladık. Oyuncular için bu kolay değil. Zorluk derecesi yüksek Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık, stresliydik. Yavaş yavaş hazır olduk. Yüzde yüz ile başlamadığınız bir süreçte hem maç kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, Gaziantep maçını kazanıp önümüze bakacağız."





"Erteleme kararı yerindeydi"





"TFF'nin almış olduğu erteleme kararına ben de önce olumlu baktım. Diğer Avrupa'da oynayan takımlarımız da olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes play-off oynuyor. Grup maçı oynarken erteleme kararı çıkmadı. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde oynamadı, birçok ülke bunu yaptı. Bu kritik bir eşik. 4 takımla Avrupa'da gruplara kalma maçlarına çıkıyoruz. TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç'ten döndük, perşembe sabahı 7 gibi döndük. Lig ve salı günü maça çıkmak zor olacaktı. Hazırlık süreci için de değerli oldu. Şimdi Molde maçına hazırlandık. Hem dinlendik hem hazırlandık. Türkiye'yi temsil etmek için hazırız. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Doğru düşündüler. Avrupa'da oynayan tüm takımların düşüncesinin de böyle olduğunu biliyorum."





"Galatasaray'ın genlerinde Şampiyonlar Ligi var"





"Galatasaray, bizle birlikte birçok rekora imza attı. Amacımız Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Türk futbolu için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Galatasaray'ın genlerinde Avrupa ve Şampiyonlar Ligi vardır. Düşüncemiz bu."





"İyi oyuncular istiyoruz"





"Transfer konuşa konuşa... Yarışıyoruz, hazırlanıyoruz, transfer konuşuyoruz. Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus da böyle oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da da aynı şekilde transferin son haftası. Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da birçok takım kadrosunu belirliyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var."





"Icardi sadece golcü değil"





"Geçen sene de Mauro Icardi kilit isimdi. Benim için en önemli şey kalmasıydı. Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok çaba sarf etti. Sadece golcü değil, karakteriyle de takım için lokomotif. Bu tür maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ile santrforun yapabileceğinin en fazlasını yapıyor. Onu her maç oynatınca kafamız da korku oluyor. Milli takım arası var, bu da dinlenmesi için süreç olacak. Onun verdiği katkı, çok önemli. Yarın da bizim için önemli katkı verecektir."























