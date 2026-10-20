İŞKUR Gençlik Programı İl İl Başvuru tarihleri: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman 2026?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Eğitim hayatına devam ederken üniversitelerin çeşitli birimlerinde görev alarak gelir elde etmek isteyen öğrenciler, yeni dönem başvuru takviminin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl birçok üniversitede ekim ayında başlayan başvurular, kurumların akademik takvimlerine göre farklı tarihlerde alınmıştı. Bu nedenle 2026-2027 döneminde de öğrencilerin kendi üniversitelerinden gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor. Program kapsamında önceki dönemde öğrencilere 19 bin liraya kadar ödeme imkânı sunulması da başvurulara yönelik ilgiyi artırıyor. Yeni dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Konya başta olmak üzere birçok şehirdeki üniversitelerin ilanları merak ediliyor. Başvuruların internet üzerinden yapılması gerekirken şahsen veya e-posta yoluyla iletilen müracaatlar kabul edilmiyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, 2026 başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…
İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026 yılında üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite eğitimini sürdürürken çalışma deneyimi kazanmak ve gelir desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, yeni dönem başvurularının hangi tarihlerde alınacağını öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde üniversiteler başvuru süreçlerini ekim ayından itibaren kendi takvimlerine göre yürütmüştü. Yeni dönemde de başvuru tarihlerinin üniversitelere göre değişmesi beklenirken öğrencilerin yaşadıkları şehirden ziyade eğitim gördükleri kurumun duyurularını esas alması önem taşıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Eskişehir'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, başvuru ekranının açılacağı tarihi merak ediyor. Programa katılmak isteyen adayların işlemlerini belirtilen çevrim içi başvuru kanalları üzerinden tamamlaması gerekiyor. Elden teslim edilen veya e-posta aracılığıyla gönderilen belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranına nasıl ulaşılacak? İşte öğrencilerin takip etmesi gereken ayrıntılar…
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Üniversite öğrencilerine kampüs hayatının içinde çalışma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026-2027 dönemi başvuruları başladı. Yeni akademik yılın açılmasıyla birlikte devlet üniversitelerinde öğrencilere ayrılan kontenjanlar kademeli olarak ilan ediliyor. Her yükseköğretim kurumu, kendisine ayrılan kontenjan ve çalışma alanlarına göre öğrenci kabul takvimini duyuruyor. Bu nedenle gençlerin kendi okullarındaki ilanları inceleyerek başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Derslerinden kalan zamanı iş deneyimine dönüştürmek isteyen öğrenciler, başvurularını İŞKUR'un elektronik hizmetleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.
İŞKUR e-Şube sistemine giriş yapan adaylar, Gençlik Programı ilanları arasından öğrenim gördükleri üniversiteye ait kontenjanları görüntüleyebiliyor. İlgili programın seçilmesinin ardından başvuru bilgileri tamamlanarak kayıt oluşturulabiliyor.
İşlemler için esube.iskur.gov.tr adresi kullanılabiliyor. Ayrıca İŞKUR'un Gençlik Programı sayfası üzerinden de uygulamaya ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Program öncelikle devlet üniversitelerinde örgün öğrenim gören gençlere yönelik yürütülüyor.
Başlıca katılım koşulları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Devlet üniversitesinde örgün eğitim gören aktif öğrenci olmak.
İŞKUR'a kayıtlı bulunmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Hane gelirine ilişkin belirlenen sınırı aşmamak.
Sigortalılık, emeklilik ve işsizlik ödeneği bakımından programın şartlarını taşımak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı için günlük ödeme 1.375 TL olarak uygulanıyor. Gençlerin eline geçecek toplam tutar ise kampüste görev aldıkları gün sayısına göre değişiyor.
Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.