A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemelerinde son maçına Galler karşısına çıkacak. Milliler, Letonya ile 15 ekim tarihinde oynadığı maçtan galip ayrılarak EURO 2024'ü garantiledi! Gelişme ile beraber spor severler ise ''Galler - Türkiye maçı ne zaman?'' sorusunu yöneltiyor olacak. Peki, EURO 2024 Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?

Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, bu hafta mı oynanacak?

Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda son mücadelesine Galler karşısında çıkacak. Galler Türkiye mücadelesi 11 Kasım saat 22:45’de oynanacak.

Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu Puan Durumu

1- TÜRKİYE 13 PUAN

2- Hırvatistan 10 Puan (1 maç eksik)

3-Ermenistan 7 Puan

4- Galler 7 Puan (1 maç eksik)

5- Letonya 3 Puan

TÜRKİYE 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.







