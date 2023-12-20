Geçen senenin Süper Lig ekibi bu sene 2. Lig’in yolunu tuttu

Geçen sene Süper Lig ’de mücadele eden Giresunspor bu sezon 1. Lig ’e düştü ve burada da kötü gidişatını sürdürüyor. Ligde 9 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılar Gençlerbirliği’ne mağlup olarak 11. mağlubiyeti aldı. Evinde 2 maç ve toplamda 5 maçtır galibiyete hasret olan Giresunspor’un küme hattın kurtulmanın yollarını arıyor. Detaylar haberimizde.

BU SEZON 11. YENİLGİ

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Gençlerbirliği’ne evinde 1-0 yenilen Giresunspor bu sezon 11. yenilgisini aldı. 16 haftada sadece 2 galibiyet alan Karadeniz temsilcisi oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet aldı.

Bu hafta Ümranispor ile oynayacak olan yeşil-beyazlılar bu anlamda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

‘BU LİGDE KALACAĞIZ HER ZAMAN SÖYLÜYORUM’

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar." dedi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı tebrik ederek, sahada iki ekibin de iyi mücadele ettiğini belirtti.

Takımda yeterli oyuncu bulunmadığının altını çizen Birinci, şunları kaydetti:

"Sezon başı geldiğimde, bu ligde kalacağız her zaman söylüyorum, söylemiştim, o takımdan Kuwas denen arkadaşımız tek taraflı feshederek kulübü bıraktı, Erol Can Akdağ'ın çapraz bağları koptu sezonu bitirdi. Savicevic'in durumu belli değil, o da herhalde gidecek. Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar."

GİRESUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Giresunspor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU







