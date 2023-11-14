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Gecikme zammı oranı yükseltildi: Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Aylık gecikme faizi ile ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı ise 3,5’e çıkarıldı. amme alacaklarında uygulanan tecil faizi ise yüzde 36’ya çıkarıldı. İşte detaylar.

09:26 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Aylık gecikme faiz oranı artırıldı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Aylık gecikme faiz oranı artırıldı

’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ve Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı. Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYLIK GECİKME FAİZİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Buna göre, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu.

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#resmi gazete
#Gecikme zammı oranı
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