Resmi Gazete ’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ve Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte amme alacaklarında uygulanan tecil faizi yüzde 24’ten yüzde 36’ya çıkarıldı. Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYLIK GECİKME FAİZİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Buna göre, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.