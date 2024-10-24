Gevrekli dondurma nasıl yapılır?
Gevrekli dondurma, özellikle sıcak yaz aydınlatıcı aydınlatıcı bir tatlı olarak tercih edilen bir lezzettir. Bu dondurmanın hazırlanışı için öncelikle vanilyalı veya çikolatalı dondurma temeli hazırlanır. Malzemeler arasında süt, krema, şeker ve vanilya bulunur. Gevrek dokusu için ise, dondurma servisi verilmeden önce izin verilen gevrek özellikler, genellikle ince kıyılmış kuruyemişler veya krakerlerdir. Bu sayede dondurma hem soğuk hem de çıtır bir doku kazanır. Peki gevrekli dondurma tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...
Gevrekli dondurma
, hem çocuklar hem de yetişkinlerin çok sevdiği, çıtır çıtır bir dış yüzeye sahip serinletici bir tatlıdır.
Gevrekli dondurma nasıl yapılır
merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır.
Gevrekli dondurma tarifi
için genellikle vanilyalı dondurma, mısır gevreği, yumurta akı ve şeker kullanılır.
Gevrekli dondurma hazırlanışı
sırasında dondurma topları önce yumurta akına bulanır, ardından ezilmiş mısır gevreğine batırılır. Bu sayede hem çıtır bir dış kabuk hem de yumuşak bir iç elde edilir.
Gevrekli dondurma malzemeleri
bu kadar basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça lezzetlidir. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek için ideal bir seçenektir.
Gevrekli dondurma tarifi için malzemeler
Gevrekli dondurma tarifi için malzemeler
- 200 Gram Mısır Gevreği
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Yemek Kaşığı Tereyağı
- 350 Gram Dondurma
- 1/2 (Yarım) Paket Toz Krem Şanti
- 1/2 (Yarım) Çay Bardağı Süt
Gevrekli dondurma yapılışı
Gevrekli dondurma yapılışı
- Tereyağı ve şekeri hafifçe karamelize edin.
- Üzerine kahvaltılık mısır gevreğini ilave edin.
- Mısır gevreklerini rengi bir ton koyulaşana kadar kavurun.
- Vanilyalı dondurmayı yarım saat oda sıcaklığında bekletin.
- Üzerine sütle çırpılmış krem şanti ilave edip güzelce karıştırın.
- Borcamın tabanına hazırladığımız çıtır gevrekli karışımın yarısını yayın.
- Ardından dondurmalı karışımın tamamını üzerine ilave edin.
- Kalan çıtır gevreğini de üzerine yaydıktan sonra buzlukta en az 6 saat bekletin.
- Servis etmeden 10 dakika önce buzluktan çıkarın.
Gevrekli dondurma kaç dakikada hazırlanır?
Gevrekli dondurma kaç dakikada hazırlanır?
25 dakikada hazırlanan gevrekli dondurma 6 saatte de dinlenme süresi var.
Gevrekli dondurma kalorisi ne kadar?
Gevrekli dondurma kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan gevrekli dondurma kalorisi 330,4.
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