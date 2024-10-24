Gevrekli dondurma

, hem çocuklar hem de yetişkinlerin çok sevdiği, çıtır çıtır bir dış yüzeye sahip serinletici bir tatlıdır.

Gevrekli dondurma nasıl yapılır

merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır.

Gevrekli dondurma tarifi

için genellikle vanilyalı dondurma, mısır gevreği, yumurta akı ve şeker kullanılır.

Gevrekli dondurma hazırlanışı

sırasında dondurma topları önce yumurta akına bulanır, ardından ezilmiş mısır gevreğine batırılır. Bu sayede hem çıtır bir dış kabuk hem de yumuşak bir iç elde edilir.

Gevrekli dondurma malzemeleri