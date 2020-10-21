Gıda‌ ‌Takviyelerinin‌ ‌Önemi‌ ‌ve‌ ‌Nutraxin‌

Gıda takviyelerinin temel amacı yeterli miktarda tüketilemeyen gıdalardan alınabilecek vitaminlerin, minerallerin, amino asitlerin, yağ asitlerinin ve çeşitli besin maddelerinin pratik ve doğru dozda alınabilmelerinin sağlanmasıdır. Diyet ya da besin takviyeleri de olarak adlandırılan gıda takviyeleri, günümüzde her yaştan kişi tarafından kullanılabilecek özelliklerde çeşitlenmiştir. Yaşam döngüsündeki evreler, spesifik ihtiyaçlar veya yaşanan hastalıklara bağlı olarak oluşan destek gereksinimleri gıda takviyelerinin içeriklerini değiştirebilmekte ve hitap ettikleri kitleyi farklılaştırabilmektedir.

Gıda takviyeleri dengeli ve sağlıklı beslenmenin yerini tutmasa da günümüz yaşam koşulları, değişen hayat şartları ve zamansızlık bu ürünlere duyulan ihtiyacı artırıyor. Artık hem daha sağlıklı olabilmek adına beslenmenin öneminin fark edilmesi hem de fiziksel ve psikolojik sağlığın korunması adına yapılması gerekenlerin bilinmesi gıda takviyesi kullanıcıların sayısını yükseltiyor. Bu durum kendine has sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Piyasada güvenli olduğu iddiasıyla satışa sunulan birçok gıda takviyesi bulunsa da birçoğu güvenliklerine dair yasal bir standart sunamıyor. O zaman ne yapmak lazım, destek niteliğindeki bu ürünlerden vazgeçmek mi gerekiyor yoksa gıda takviyeleri alırken seçici davranmak mı?

Birçok hastalığın tedavisinde DESTEK olduğu kadar genel sağlığın korunması adına da uzmanlar tarafından önerilen gıda takviyelerinin avantajlarını ve sağladıkları faydaları göz ardı etmek çok mantıklı değil. Dolayısıyla önemli olanın doğru seçimi yapabilmek olduğu konusunda genel bir fikir birliği bulunuyor. Tam olarak bu noktada da adı güven, inovasyon ve doğallık ile özdeşleşen Nutraxin ön plana çıkıyor.

Nutraxin Türkiye’nin gıda takviyesi markası olarak farklı ürün seçenekleri ile gıda takviyelerinin faydalarının deneyimlenebilmesini sağlıyor. Üstelik bunu yaparken de insan sağlığını önceliklendiriyor. Genel kitleye hitap eden ürünlerinin yanı sıra çocuklar, yetişkinler ve hatta kadın ve erkekler özelinde formüle ettiği gıda takviyeleri ile sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor. Nutraxin’i diğerlerinden ayıran birçok önemli özelliği var. En basitinden ürünlerini AR-GE çalışmaları doğrultusunda üretmesi ve bu üretimi de AR-GE ödüllü BIOTA laboratuvarlarında gerçekleştirmesi markanın insan sağlığına verdiği önemi vurguluyor. Bu inceleme yazımızda hem gıda takviyelerinin genel kullanım amaçlarını hem de bu amaçlara Nutraxin’in verdiği yanıtları değerlendireceğiz.

Gıda Takviyelerinin Faydaları

Gıda takviyeleri, yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Kimisinin temel amacı bağışıklık sisteminin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi olurken kimisi eklem sağlığının korunmasını amaçlıyor. Bu nedenle faydalarının ayrı ayrı ele alınması daha doğru bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Gıda Takviyeleri Bağışıklık Sistemine Katkıda Bulunur

Gıda takviyeleri içerdikleri mineraller, vitaminler ve besinler sayesinde bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişine katkıda bulunurlar. Normal şartlarda besinlerden alınabilen bu bileşikleri her zaman almak mümkün olmadığından ya da var olan sağlık sorunları neticesinde sindirim sürecinde çeşitli sorunlar çıktığından gıda takviyelerinin kullanımı uzman doktorlar tarafından önerilebilmektedir.

Türkiye’nin gıda takviyeleri alanında öncü firması Nutraxin insan sağlığının sürdürülebilmesi için bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının bilincinde olarak bağışıklık serisi kapsamında farklı içeriklere ve işlevlere sahip takviyeler sunmaktadır. Nutraxin Multivitamin Kadın, Nutraxin Multivitamin Erkek, Nutraxin Immun-s, Nutraxin Propolis Spray gibi farklı ürünler sahip oldukları içeriklerle hem genel sağlığın korunmasına hem de olası hastalıkların engellenmesine yardımcı olabilmektedir. Üstelik bu ürün grupları yalnızca yetişkinlere özel de değildir. Nutraxin çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek, sağlıklı gelişimlerine destek olmak amaçlı Vitamin Mix ürünü ile 4-10 yaş arasındaki çocukların güvenle kullanabileceği bir ürüne de sahiptir.

Gıda Takviyeleri Cilt Sağlığının Korunmasına Yardımcı Olur

Gıda takviyelerinin içeriklerinin özelleştirilmesi bu ürünlerin ihtiyaçlar doğrultusunda dizayn edilmesini de mümkün kılmaktadır. Son yılların popüler cilt bakım bileşeni kolajen dahil olmak üzere cilt sağlığının korunmasını sağlayan Hyaluronik asit, C Vitamini, B vitaminleri, amino asitler ve mineraller bakımından zengin takviyeler cilt sağlığını iyileştirmek isteyenlerin gözde tercihleri haline gelmiştir. Nutraxin, güzellik serisinde tüketicilerle buluşturduğu yenilikçi ve güvenilir ürünleri ile sektördeki hakimiyetini hissettirmektedir. Nutraxin Kolajen; cilt sağlığını iyileştirmek, yara izlerini azaltmak, kırışıklıkların etkisini geçirmek ve cilt elastikiyetini arttırmak için hidrolize deniz kolajeni barındıran yenilikçi bir üründür. Üründe cilt sağlığı için kritik öneme sahip olan tip 1 ve tip 3 kolajen bulunmasının yanı sıra bu kolajenlerin balıklardan elde edilmesi ürünün etkisini maksimize etmektedir.

Kolajeni destekler nitelikteki bileşenler sayesinde Nutraxin Collagen yorumları ürün kalitesini gözler önüne sermektedir. Serideki iddialı ürünlerden bir tanesi de Nutraxin Keratin Formula olarak ön plana çıkmaktadır. Hidrolize kolajen ve hidrolize keratin gibi saç ve tırnak sağlığı için faydalı bileşenler L-arjinin, L-sistein gibi amino asitler ve çinko, demir, bakır gibi minerallerle desteklenmiştir. Üründeki vitaminler sayesinde de Nutraxin Keratin Formula kullananlar çoklu faydalarla buluşabilmektedir.

Gıda Takviyeleri Eklem ve Kemik Sağlığına Destek Olur

Yaşın ilerlemesi, aşırı kullanım, fazla kilo ve ters hareketler eklem sağlığını tehlikeye atabilir. Eklem sağlığının gerilemesi hareket özgürlüğünün yitirilmesine neden olarak hayat kalitesini olumsuz şekilde etkileyebilir. Zaman zaman yaşam tarzının değiştirilmesi, kilo verilmesi ve doğru postürün uygulanması ile geçen eklem ağrıları için bazı durumlarda tıbbi tedavi gerekli olabilir. Gıda takviyeleri her koşulda önerilebilen desteklerdir.

Nutraxin insan sağlığını bütüncül olarak ele alan bir marka olarak eklem sağlığını iyileştirmek ve hareket özgürlüğünü artırmak amacıyla Glukozamin serisini üretmiştir. Seri içerisinde Nutraxin Artroflex Gel, Nutraxin Artroflex ve Nutraxin Artroflex HYA-C-II ürünleri yer almaktadır. Bu ürünler hem tablet formunda ağız yoluyla alınabilecek hem de harici olarak cilde uygulanacak formlara sahiptir. Ürünler içerisinde kemik ve eklem sağlığının korunmasına yardımcı olacak doğası değiştirilmemiş tip 2 kolajen, glukozamin, şeytan pençesi bitkisi ve Bromelain gibi maddeler bulunur. Uzman kontrolünde, önerilen zaman zarfında ve uygun dozajda kullanıldığında Nutraxin ile hareketler özgürleşebilir, günlük hayat kalitesi arttırılabilir.

Gıda Takviyeleri ile Daha Fit Bir Yaşam Mümkün!

İdeal kiloya ulaşmak ve fit bir görünüme sahip olmak dünya genelinde milyonlarca kişinin hayali. Hedef ortak olunca piyasada çeşitli vaatlerle satılan ve mucize yaratacağı iddia edilen takviyelere erişmek de şaşırtıcı olmuyor. Ancak hiçbir gıda takviyesinin doğru diyet ve egzersiz programı uygulanmadığı takdirde mucize yaratamayacağının unutulmaması gerekiyor.

Daha fit bir yaşama daha sağlıklı bir şekilde ulaşmak isteyenler için de Nutraxin’in özel bir serisi bulunuyor: Quick Slim Serisi. Seri içerisinde Nutraxin Cleanse Formula, L-Carnitine, L-Carnitine Shot, Thermo Burn, Tonalin CLA ve Zero Balance gibi farklı amaçlarla kullanılabilen inovatif ürünler yer alıyor. Nutraxin gıda takviyelerinin tamamı gibi AR-GE çalışmaları doğrultusunda BIOTA laboratuvarlarında üretilen bu özel seri de sağlık için zararlı olabilecek koruyucu katkı maddeleri, tatlandırıcılar, sentetik renklendiriciler ve alerjenler içermiyor. Sağlıklı beslenen ve sağlık durumuna uygun egzersizler yapan kişiler Nutraxin ile hedeflerine daha hızlı ulaşabiliyor.

Özetle, gıda takviyeleri ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilebiliyor. Nutraxin insan sağlığı söz konusu olduğundan en kaliteli hammaddeleri kullanarak bilimsel gerçekliklerden yola çıkarak piyasaya sürdüğü gıda takviyeleri ile 7’den 70’e hitap edebilmeyi ve spesifik hedeflere ulaşabilmeyi mümkün kılıyor. Daha sağlıklı bir yaşam için Nutraxin kalitesi ile siz de tanışabilirsiniz.

https://nutraxin.com.tr/