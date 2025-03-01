Giresun imsakiyesi yayımlandı. Giresun'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Giresun imsak saatleri kaç? Bugün Giresun'da iftar saat kaçta? İşte yanıtı...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Giresun'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Giresun İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Giresun iftar vakti ve sahur saatleri…
GİRESUN'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 05.30 Akşam: 18.24 Yatsı: 19.43
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 05.28 Akşam: 18.25 Yatsı: 19.44
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 05.27 Akşam: 18.26 Yatsı: 19.45
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.25 Akşam: 18.27 Yatsı: 19.46
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.23 Akşam: 18.28 Yatsı: 19.47
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.22 Akşam: 18.30 Yatsı: 19.48
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.20 Akşam: 18.31 Yatsı: 19.49
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025