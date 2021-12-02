Gmail giriş, oturum açma

Gmail giriş ve oturum açma bilgileriyle karşınızdayız. Şirket içi maillerinizi, özel maillerinizi veya kişisel maillerinizi Gmail üzerinden rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey ise almış olduğunuz bir şifre ile sisteme giriş yapmak. İşte Gmail giriş ve oturum açma işlemleri…

Giriş ve oturum açmak için tıklayınız

Açılan sayfada daha önceden almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Daha sonra Gmail hesap ayarlarınızı gerçekleştirmek isterseniz de ekranın sağ üst kısmında bulunan hesap ayarları sekmesinden tüm ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ayarlar kısmından Gmail tema ayarları, Gmail imza ayarları veya klasör ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabınızı veya hizmetlerinizi silme

Artık Gmail veya Google+ gibi belirli Google hizmetlerini kullanmak ilginizi çekmiyorsa bu hizmetleri buradan silebilirsiniz. Hatta tüm Google Hesabınızı bile silebilirsiniz.

Gmail şifremi hatırlamıyorum

Önceden herhangi bir Google ürününde (Gmail, Google+ veya YouTube gibi) oturum açtıysanız zaten bir Google Hesabınız vardır. Söz konusu ürün için oluşturduğunuz kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak denemek istediğiniz yeni Google ürünlerinde oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya şifrenizi unuttuysanız Oturum açma sorunu sayfasını ziyaret edin.

https://support.google.com/mai...



Gmail hesap edinme

Bir Google Hesabı, tek bir kullanıcı adı ve şifreyle Gmail, Google+, YouTube ve diğer pek çok Google ürününe erişmenizi sağlar. Google Hesabı bir Gmail adresi ve bir Google+ Profili ile birlikte verilir. Bir Google Hesabı oluşturduktan sonra, tüm Google ürünlerinde oturum açmak için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanabilirsiniz.

Gmail giriş işlemleri haberimizde. Google şirketinin milyonlarca kullanıcısı olduğu mail hizmeti olan Gmail'e giriş ve hesap açma işlemlerinden haberimizde bahsediyoruz. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda kolayca kullanılabilen e-posta hizmetinden sizde faydalanabilirsiniz. İşte Google Gmail giriş işlemleri ve hesap açma hakkında detaylı bilgiler.

Bağlı uygulamalar ve siteler

Hesabınıza bağlanmasını onayladığınız uygulamaları ve siteleri incelemek ve kayıtlı şifrelerinizi takip etmek için oturum açın.

Kişisel bilgileriniz

Hangouts, Gmail ve Haritalar gibi Google ürünlerinde başkalarının sizi bulmasına yardımcı olmak ve sizinle iletişime geçilmesini kolaylaştırmak için bu temel bilgileri (adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız) yönetin. Hesabınızda oturum açarak bu bilgileri yönetebilir ve gizli tutabilirsiniz.



Etkinlik kontrolleri

Google Hesabınızla birlikte kaydettiğimiz etkinlik verileri (gittiğiniz yerler, arama ve göz atma etkinliğiniz), işe gidip gelme konusunda Haritalar'da daha iyi seçeneklerden Arama'da daha hızlı sonuçlar elde etmeye kadar hizmetlerimizi sizin için daha hızlı ve çok daha yararlı hale getirebilir. Bu ayarları incelemek ve düzenlemek için oturum açın.

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