Gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim’de nerede uçacak? Gösteri uçuşları saat kaçta başlayacak? İşte program

Cumhuriyet’in 102. yılı, bu yıl da gökyüzünde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, iki farklı şehirde gerçekleştirecekleri nefes kesen gösterilerle izleyenleri büyüleyecek. Ankara’dan Kırklareli’ne uzanacak bu özel kutlama programı, hem Cumhuriyet sevincini hem de Türk pilotlarının üstün yeteneklerini gökyüzüne taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında bayraklarla süslenecek sokaklarda, gökyüzü de aynı coşkuya ortak olacak. SOLOTÜRK’ün Anıtkabir üzerindeki saygı uçuşu ve Türk Yıldızları’nın Kırklareli gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en dikkat çekici anlarından biri olacak. Gösterilerin ardından her iki ekibin de etkinlik görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.