Gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim’de nerede uçacak? Gösteri uçuşları saat kaçta başlayacak? İşte program

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı için hazırlıklar tüm yurtta sürerken, bu yılın en görkemli kutlamalarından biri gökyüzünde yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki farklı şehirde gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla milyonlara unutulmaz anlar yaşatacak. SOLOTÜRK, Ankara’da Anıtkabir semalarında saat 14.40’ta yapacağı özel uçuşla Atatürk’e saygısını sunacak; Türk Yıldızları ise Kırklareli Barajı üzerinde saat 16.30’da gökyüzünü kırmızı beyaz renklere boyayacak. Çevre tanıma ve prova uçuşlarıyla 27-28 Ekim’de başlayacak bu büyük hazırlık, Cumhuriyet’in 102. yılında Türkiye’nin dört bir yanında izleyenlere hem gurur hem de heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 29 Ekim Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu saatleri...
SOLOTÜRK 29 Ekim gösteri uçuşu: Anıtkabir semalarında saygı duruşu
Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı dolayısıyla SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü saat 14.40’ta Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı bu özel F-16 uçağı, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda sergileyeceği manevralarla kutlamalara anlam katacak. Her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen gösteri, başkent semalarında duygusal anlara sahne olacak.
Türk Yıldızları 29 Ekim gösteri uçuşu: Kırklareli semalarında Cumhuriyet coşkusu
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, bu yılki 29 Ekim programında Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri üzerinde uçacak.
Çevre Tanıma Uçuşu: 27 Ekim 2025 – 16.30
Prova Uçuşu: 28 Ekim 2025 – 16.30
Gösteri Uçuşu: 29 Ekim 2025 – 16.30
Kırklareli halkı ve çevre illerden gelecek binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, gökyüzünü kırmızı beyaz renklere büründürecek.
Cumhuriyet’in 102. yılında gözler gökyüzünde
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında bayraklarla süslenecek sokaklarda, gökyüzü de aynı coşkuya ortak olacak. SOLOTÜRK’ün Anıtkabir üzerindeki saygı uçuşu ve Türk Yıldızları’nın Kırklareli gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en dikkat çekici anlarından biri olacak. Gösterilerin ardından her iki ekibin de etkinlik görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.