TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu seçim dolayısıyla verilen 1 hafta aranın ardından 57. bölümüyle tekrar ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Avar, Alparslan’ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar’ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan’ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar’ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 58. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.