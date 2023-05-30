Gönül Dağı
Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı izle araştırması, Cumartesi günü gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bozkır'da bir Anadolu masalı TRT 1 ekranlarında yer almaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar " Dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı izle ekranına erişip yeni bölüm konusunu öğrenmek istiyor. İşte Gönül Dağı fragmanı...
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?
Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır? Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir? Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır? Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır? Elif'i halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır?
GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM FRAGMANI!
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağıdizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gönül Dağıdizisinin 100.bölüm fragmanı yayınlandı.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen..