|
Özgün

Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Elif ölecek mi?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elif'in "Ölmek istemiyorum Kenan" sözleri izleyicileri duygulandırdı. İşte Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı...

11:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Gönül Dağı

Gönül Dağı

Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı izle araştırması, Cumartesi günü gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bozkır'da bir Anadolu masalı TRT 1 ekranlarında yer almaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar " Dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı 100. bölüm fragmanı izle ekranına erişip yeni bölüm konusunu öğrenmek istiyor. İşte Gönül Dağı fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır? Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir? Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır? Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır? Elif'i halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM FRAGMANI!

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağıdizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gönül Dağıdizisinin 100.bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen..


Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 58. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu seçim dolayısıyla verilen 1 hafta aranın ardından 57. bölümüyle tekrar ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Avar, Alparslan’ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar’ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan’ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar’ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu son bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 58. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#gönül dağı
#trt1
#gönül dağı 100. bölüm
#gönül dağı fragman
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti’nin seçim beyannamesinde neler var?